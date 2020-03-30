КВН на ATV: стартует самый веселый проект в сезон карантина

На телеканале ATV (Azad Azərbaycan) будут показаны игры Азербайджанской телевизионной лиги КВН. Первый эфир состоится1 апреля, в Международный день смеха, в 23:20.

Как сообщили # в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых, игра и съемка прошли до объявленного в республике режима социальной изоляции и карантина.

Второй сезон лиги стартовал в декабре 2019 года. Команды дошли до полуфинала, который был перенесен на неопределенный срок ввиду сложившейся ситуации. Таким образом, телезрители смогут увидеть фестиваль команд, 1/8 игры и четвертьфинал.

Второй сезон дал шанс проявить себя командам, которые уже успели утвердиться на сцене азербайджанского КВН, а также новичкам – дебютантам. Это команды Yeddi Gözəl (Бакинская Музыкальная Академия), Genezis (Азербайджанский Технический Университет), Baksovet Uşaqları (Азербайджанский Государственный Экономический Университет), Fəhlələr (Бакинский Инженерный Университет), PaparAzii (Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности), Park Cinema, ASAN, Bir Show (организация Bir Könüllü), Ən Salamat (Азербайджанская Государственная Академия Физической Культуры и Спорта), Bakılılar (Сборная бакинских деревень), Paxlava Team, 3G – Gəlin, Gülün, Gedin.

Игры Азербайджанской телевизионной лиги КВН судят известные медийные личности, среди которых популярная певица Роза Зергерли, актеры Эркин Эргин, Эльджан Расулов, легендарный спортсмен Эдуард Маммедов, чемпион ХХ века в составе команды КВН «Парни из Баку» Вадо Коровин, ведущий Эльмеддин Джаваров, руководитель Азербайджанского клуба веселых и находчивых Рашад Азизов.

«Мало кто знает, что моя первая сцена была именно сцена КВН. Я была участницей команды КВН «Леди Ч» в городе Гянджа. И смотреть на новое поколение нашего прославленного КВН мне всегда радостно», — говорит Роза Зергерли.

А Вадо Коровин признается, что КВН – это та платформа для молодежи, где она может развиваться, демонстрируя свой потенциал.

В свою очередь, директор телевизионной лиги КВН Гусейнали Шахвердиев заявил, что эфир игр КВН — это лучшее, что могло произойти во время карантина.

«Именно юмор поможет людям не скучать дома. Но и на этом мы не останавливаемся, и скоро наш клуб запускает новый проект, который наверняка найдет отзыв в сердцах всех поклонников профессионального юмора».

Азербайджанский клуб веселых и находчивых благодарит за постоянную поддержку Министерство культуры, Министерство молодежи и спорта, Фонд молодежи, Союз студенческих молодежных организаций, а также компании Mətanət A, 166 — Yükdaşıma xidməti, Park Cinema, Komptel.