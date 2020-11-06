Квартиру саудовской принцессы в Париже ограбили на полтора миллиона евро

Неизвестные ограбили квартиру саудовской принцессы в Париже, были украдены драгоценности, дорогие сумки и меховые манто на общую сумму 1,5 миллиона евро.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает газета Parisien.

Грабитель или грабители проникли в квартиру площадью 200 квадратных метров, расположенную в 16-м округе Парижа, и вынесли 20 сумок на сумму 50 тысяч евро, украшения, в том числе часы Cartier стоимостью 8 тысяч евро, меховые манто.

Полиция не обнаружила следов взлома в квартире. Подозрение следователей падает на друга саудовской принцессы, с которым она знакома с августа. Также сообщается, что пропал дубликат ключей от квартиры.

«Друг несколько раз предлагал ей продать люксовые вещи на Ebay, но она отказывалась», — отметили в полиции.

Об ограблении узнали в четверг утром. В момент кражи 47-летняя саудовская принцесса находилась на юге Франции. После того, как она вернулась в Париж и обнаружила ограбленную квартиру, она плохо себя почувствовала и была доставлена в больницу.