Кувейт заключил соглашение с Турцией на поставку комплекса ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2. Сумма контракта составляет 367 млн долларов.

Как передает # cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении кувейтской армии в Twitter.

«Министерство обороны Кувейта заключило прямой контракт с турецкой стороной на поставку комплекса БПЛА Bayraktar TB2 на сумму 367 млн долларов», — сказано в сообщении. Число БПЛА, заказанных Кувейтом, не уточняется.

В июле 2019 года Bayraktar TB2 прошел серию испытаний в Кувейте. Аппарат смог пролетать более 23 часов без перерыва в сложных климатических условиях, таких как высокая температура, ветер и песчаные бури. Как отметили в Армии Кувейта, Bayraktar TB2 отличается многократностью использования, аппарат может нести полезную нагрузку 650 кг и развивать скорость до 130 км/ч. Кувейт стал 28-й страной в мире, заключившей контракт на покупку этих беспилотников.