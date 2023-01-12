Цифровая валюта биткоин выросла в цене до $18 тыс. впервые с середины декабря 2022 года, свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

К 20:30 по бакинскому времени биткоин стоил $18 133, за сутки рост составил 4,4%. Вторая по величине криптовалюта Ethereum тоже подорожала — до $1,387, прибавив за 24 часа 4,5%.

Курс первой криптовалюты восстанавливается после крупного обвала в ноябре — тогда за два дня (8-9 ноября) биткоин потерял 23% своей стоимости и опустился до $15,8 тыс.

Тогда обвал биткоина был связан с крахом крупной криптовалютной биржи FTX. В первой половине ноября площадка объявила о банкротстве.