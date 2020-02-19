Курильский тупик: Путин преподнес Японии неприятный сюрприз

Япония обескуражена последним заявлением Путина — он намерен обсудить возможность закрепления в новой Конституции РФ запрета на отчуждение территорий России. Если это произойдет, неминуемо осложнение переговоров по заключению мирного договора на основе Советско-японской декларации 1956 года, в которой говорится о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан. Эти слова Путина уже вызвали резонанс в японских правительственных кругах. Ведь при таком исходе и дальнейшие переговоры о территориях теряют смысл.

13 февраля Владимир Путин встретился с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ и поддержал предложение о том, что в проект нового Основного закона должен быть дополнительно внесен четкий «запрет на отчуждение территорий России».

В сообщении администрации президента России сказано, что известный российский актер Владимир Машков, который входит в состав рабочей группы по поправкам в Конституцию, коснувшись вопроса о Курильских островах (так называемый «архипелаг Тисима», в который входят и «северные территории») заявил, что в Основном законе должно быть запрещено не только отчуждение российских земель, но также и проведение переговоров по вопросам о таком отчуждении».

Сам Путин на это предложение ответил следующим образом: «Хотя у нас и ведутся переговоры с нашими партнерами по некоторым таким проблемам, сама по себе идея мне понравилась», передает японская газета Yomiuri.

Утром 14 февраля на пресс-конференции для журналистов генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на вопрос журналистов об этой неожиданности ограничился лишь следующим заявлением: «Мы в обычном режиме внимательно наблюдаем за политическими событиями в России, в том числе и в контексте их влияния на ее внешнюю политику, но мне бы хотелось пока воздержаться от комментариев по данному вопросу».

Да уж, сходу тут вряд ли кто смог бы сказать что-то внятное.

Как пишет в свою очередь другая японская газета, Hokkaido Shimbun, вечером 14 февраля приближенный премьер-министра Японии Синдзо Абэ не скрывал своего замешательства по поводу закрепления в российской Конституции пункта о запрете на отчуждение территорий.

В принципе, и нынешняя Конституция РФ гарантирует территориальную целостность и неприкосновенность страны, однако запрет на отчуждение территорий еще более ужесточит правила.

Некоторые японские чиновники оценивают сложившуюся ситуацию трезво, напоминая, что поправки в Конституцию включают также положения, ставящие главный российский документ выше международных законов и соглашений. То есть, налицо прямой намек на грядущий тупик в переговорах.

14 февраля премьер Абэ провел переговоры с депутатом от японской инновационной партии Мунэо Судзуки. И вновь выразил намерение вести консультации по поводу визита в Россию в связи с празднованием в Москве 9 мая 75-й годовщины победы над Германией.

При этом ожидается, что уже в апреле в России пройдет референдум о поправках в Конституцию. И как же будет выглядеть майский визит премьер-министра Японии в Москву, если они окажутся приняты? Особенно с точки зрения чувствительной к таким моментам японской этики. Ведь это довольно унизительно – ехать в гости к соседу, празднующему свой статус победителя, сразу после того, как он отказал тебе в исполнении многолетних надежд всего твоего народа. Речь-то идет об исторических японских землях.

Как отмечает российское издание «Фонд стратегической культуры», в лагере премьер-министра Абэ, поставившего целью своей политической карьеры возвращение северных территорий, то есть южнокурильских островов, если не воцарилась паника, то уж точно начался лихорадочный поиск выхода из создавшегося положения.

Ведь принятие конституционной поправки не оставляет у Токио надежд на согласие Путина реанимировать «хрущевский компромисс», то есть вернуть Японии Малую Курильскую гряду – остров Шикотан и островную гряду Хабомаи.

Если до последнего времени против поездки Абэ в Москву выступали в основном правые силы Японии, то теперь сомнения в целесообразности визита японского лидера в Москву выражают и японские либералы.

Что и неудивительно.

В случае, если Путин не образумится и не отклонит нелепое предложение актера Машкова, в дальнейшем можно ожидать только свертывания отношений между Японией и РФ. Потому что, если на протяжении многих десятилетий после Второй Мировой японские беженцы с Курильских островов настаивали на продолжении усилий своего правительства по выстраиванию диалога с Россией именно в надежде добиться от нее, в конце концов, цивилизованного подхода, то теперь на этом можно будет ставить крест. И кто больше потеряет от такого сворачивания отношений, кажется, ясно всем.