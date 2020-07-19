Курдское агентство выступило с фейком о переброске наемников из Сирии в Азербайджан

Информация курдского агентства Firat о том, что Турция направит боевиков из вооруженных группировок сирийской оппозиции в поддержку армии Азербайджана, не соответствует действительности. Об этом ТАСС в воскресенье заявил официальный представитель турецкой стороны.

По данным собеседника агентства, эта информация не соответствует действительности.

Также в беседе с ТАСС представители азербайджанской стороны назвали «вымыслом и фейком» данную информацию.

Агентство Firat ранее сообщило, что Анкара якобы готовит переброску членов отрядов «Сирийской свободной армии» в Азербайджан. Никаких официальных высказываний на этот счет агентство не привело.