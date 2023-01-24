Один из крупнейших художественных музеев Швейцарии Кунстхаус в Цюрихе обратился в полицию в связи с пропажей двух картин мастеров XVII века. Об этом сообщает ТАСС.

По данным музея, работы исчезли после отправки их на реставрацию, проводившуюся из-за пожара в августе прошлого года.

«С начала 2023 года две из более 700 работ, которые Кунстхаус после пожара, произошедшего в ночь на 3 августа, отправил на очистку и реставрацию, не были найдены. Поскольку нельзя исключить кражу, 13 января Кунстхаус подал жалобу в полицию», — говорится в сообщении.

Речь идет о картине фламандского мастера Роберта ван ден Хёке «Солдаты в лагере» середины XVII века, а также работе голландца Дирка де Брея «Нарцисс и другие цветы в стеклянной вазе» 1673 года. Обе работы являются собственностью частных лиц.

Кунстхаус внес пропажу в международный реестр утерянных произведений искусства.