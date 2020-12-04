Куман: «Только сам Лео может принять решение о своем будущем»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал высказывания исполняющего обязанности президента клуба Карлеса Тускетса о форварде Лионеле Месси.

Функционер ранее заявил, что аргентинца стоило продать летом с экономической точки зрения.

«Мы в курсе ситуации с Лео. Если и есть человек, который может принять решение о своем будущем, то это сам Лео.

Меня не интересуют комментарии извне, но комментарии, исходящие из клуба, не помогают нам обрести душевное спокойствие, которое нам нужно. Мы не можем контролировать комментарии извне, но внутренние комментарии – это другое», – сказал Куман. (sports.ru)