Культура VS Пандемия: подводим итоги культурной жизни 2020

Пандемия не смогла парализовать культурную жизнь Азербайджана, невзирая на многочисленные ограничения в связи с карантином, закрытые концертные залы, театры и прочие площадки.

# предлагает вспомнить самые яркие и знаменательные события культурной жизни 2020 года, связанные с Азербайджаном, а также имена деятелей, которые отличились творчеством и не только:

Вклад Азербайджана в общечеловеческие ценности

В этом году Фонд Гейдара Алиева восстановил барельеф «Встреча Папы Римского Льва I и императора гуннов Аттилы» в базилике Собора Святого Петра в Ватикане. Проект был реализован на основании договора, подписанного в феврале 2019 года между Фондом и церковью Святого Петра. В феврале 2020 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в рамках визита в Ватикан ознакомились с базиликой Собора Святого Петра, где также находится барельеф «Встреча Папы Римского Льва I и императора гуннов Аттилы». Это святилище – одно из знаменитых образцов архитектуры итальянского Возрождения. Базилика Собора Святого Петра – одно из известных святилищ и мест проведения церемоний. Папа Римский проводит несколько религиозных церемоний в течение года в базилике или на площади Святого Петра перед ней. В Святом Престоле высоко оценивают проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева. Эта работа демонстрирует всему миру вклад Азербайджана в общечеловеческие ценности,а также свидетельствует о важном значении, которое наша страна уделяет памятникам и святилищам различных религий. Все это усиливает позицию, место и роль Азербайджана как страны, приверженной мультикультуральным ценностям.

Выставка года

В конце января 2020 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась выставка азербайджанских ковров, организованная Фондом Гейдара Алиева. Проект «Новые открытия: новые мотивы в азербайджанском ковроткачестве» вызвал большой интерес у общественности и позволил поближе ознакомиться с культурой и ковроткачеством Азербайджана. Ковры, вошедшие в экспозицию, были сотканы в течение двух лет 30 ткачихами на основе эскизов народного художника Эльдара Микаилзаде, вдохновившегося загадочными орнаментами и фресками Шекинского дворца ханов.

Концерт года

В феврале 2020 года Народный артист Азербайджана, певец, композитор и дипломат Полад Бюльбюль оглы выступил с долгожданным концертом во Дворце Гейдара Алиева. Событие было приурочено к 75-летию артиста, посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации. На протяжении двух часов Полад Бюльбюль оглы неустанно пел, благодарил судьбу, зрителей и друзей. В этом году Президент Азербайджана наградил юбиляра наивысшей наградой — орденом «Гейдар Алиев». Свой следующий концерт дипломат пообещал публике на 80-летие.

Самый ожидаемый концерт года

В Баку с нетерпением ждали концерт легенды азербайджанской эстрады, народной артистки СССР и Азербайджана Зейнаб Ханларовой. 85-летняя певица намеривалась выступить с сольной программой в марте, на сцене Бакинского конгресс центра, после 12-летней паузы на сцене. Однако карантин и пандемия нарушили планы артистки: к разочарованию многочисленных поклонников, концерт так и не состоялся, хотя дата его проведения и переносилась несколько раз. Но сама Зейнаб Ханларова не отчаивается. Певица настроена решительно и заверила своих поклонников, что концерт непременно состоится при первой же возможности.

Камбэк года

Пандемия вернула на сцену главного романтика азербайджанской эстрады Самира Багирова. Певец вернулся на сцену после длительной паузы с новой песней и клипом «Две любви». Помолодевший, энергичный и обаятельный – поклонники закидали певца комплиментами и попросили больше не исчезать, дескать, такой певец нам нужен всегда.

Сам Багиров не стал делать из своего возвращения шоу:

«Меня вообще раздражает фраза «Самир Багиров возвращается на сцену!». Я никуда не уходил, чтобы возвращаться. Да, меня не было какое-то количество времени, но я – творческий человек, и для меня это совершенно нормальное явление. Я считаю, что артист не может, и не должен постоянно быть на виду», — заявил он, и подытожил мысль, что мол, постоянно быть на виду нужно только, цитата – «бездарям».

Дебют года

В 2020 году сын народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова и вице – президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой Али решил посвятить себя музыке. 11-летний талант выпустил две песни практически подряд, на одну из них — «Еду на капоте», снял клип. Штурмовать профессиональную сцену Агаларов – младший решил под творческим псевдонимом A.LI. Дебют юного артиста на сцене состоялся в Москве, на первой музыкальной премии ЖАРА KIDS AWARDS. В целом этот год выдался для Али Агаларова очень продуктивным. Он запустил собственный бренд одежды и готовился к открытию магазина рептилий.

Издатель года

Весь карантин заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде работал не покладая рук – придумывал онлайн-проекты, приобщал к ним известных личностей, которые выходили на связь онлайн, становясь гостями передачи, выпускал книги, и в этом плане побил настоящие рекорды. «Шуша для детей», «Иерусалим для детей», «Гусар для детей», «Архитектура Баку», «Стамбул для детей», «Балаханы» и многие другие красочные издания увидели свет в этом году благодаря трепетной заботе о подрастающем поколении дяди Бахрама, как называют чемпиона КВН маленькие бакинцы. Последняя книга Б.Багирзаде — «Карабах — это Азербайджан» для детей» вышла с инновационной обложкой, а все средства от продажи автор направит в фонд «YAŞAT».

Организатор года

Директор Республиканского центра развития детей и молодежи при Министерстве образования Азербайджана Фируза Султан-заде провела во время пандемии несчитанное количество мероприятий, выступила в роли инициатора различных проектов, а также организовала бакинский кастинг популярного проекта Первого канала «Лучше всех!» для азербайджанских детей.

Помимо этого, Ф. Султанзаде выступила в роли организатора международного онлайн фестиваля творчества детей и молодежи «Три Огня», международного онлайн фестиваля нагары и ударных инструментов «Гавалдаш», международной программы создания сети онлайн клубов для детей и молодежи за рубежом «Узнай Азербайджан!», международного школьного музейного проекта «Неделя Музеев Тюркского Мира», серии онлайн вебинаров для детей «Рациональное использование водных ресурсов», онлайн конкурса социального влога «Изменение климата и здоровье населения», конкурса фотографий «Чистый воздух для голубого неба», международного творческого конкурса среди детей и молодежи «Дорогая Шуша, ты свободна! Дорогая Шуша, мы вернулись!», республиканского конкурса молодых ашугов «Музыкальная история Карабаха — искусство ашугов», а также творческого конкурса «Акция Хары бюльбюль» и благотворительного онлайн аукциона, посвященного главному символу победы Азербайджана в Отечественной войне – цветку Хары бюльбюль.

Звезды карантина

Сразу несколько популярных азербайджанских артистов проявили завидную активность во время карантина, не давая скучать утомленной пандемией Covid-19 публике. Они записывали песни и снимали клипы, не покидая стен своих домов, и делали это на очень высоком уровне. А некоторые даже записали на карантине целый альбом! Араз Гумбатлы (ArazOzarA), Нармин Каримбекова, Рилая, танцор Егор Анисимов – вот имена, которые были у всех на слуху на протяжении всего года.

Развод года

Большой неожиданностью для поклонников народного артиста Азербадйжана EMINa стало известие о его расставании с супругой, моделью Аленой Гавриловой. 13 мая на своей странице в Instagram певец написал статус, в котором поблагодарил супругу за каждый прожитый вместе день и за дочь Афину, подчеркнув, что «не все получилось так, как мы планировали». О том, какая кошка пробежала между супругами, неизвестно никому даже в близком окружении артиста. Певец предпочитает не говорить на эту тему . Личную жизнь он не комментировал ни с кем, и лишь однажды, в эфире шоу российской ведущей Алены Жигаловой «Алена, блин» признался в том, что расставание состоялось «на хорошей ноте, с полным пониманием того, что у нас ребенок, и мы оба хотим быть хорошими родителями». Также EMIN певец опроверг многочисленные слухи о новом романе, заявив, что, будучи в браке, он никогда не заводил никаких параллельных отношений. Там же артист заявил, что готов попробовать создать семью и в третий раз, но лишь в том случае, если встретит «ту самую, которую нарисовал себе в голове».

Песня года

Сразу две песни претендуют на право стать лучшими в этом году. Это композиция «Atəş» в исполнении Нармин Каримбековой, рэпера Джейхуна Зейналова (Джин) и группы Nur, и «Шуша», которую исполнила Рилая на трех языках: азербайджанском, русском и английском. Музыку к песне написала композитор Наталья Гончарова, автором текста на трех языках – азербайджанском, русском и английском стала Захра Бадалбейли, также выступившая в качестве продюсера, а координатором проекта стал Заур Дарабзаде. По словам Рилаи, записать эту чарующую композицию ее вдохновил супруг, азербайджанский бизнесмен Андрей Сарычев.

Юбилей года

В 2020 году Государственному Академическому Русскому Драмтеатру имени Самеда Вургуна исполнилось 100 лет. Из-за пандемии запланированное торжество, обещавшее многочисленные сюрпризы, перенесли на новый год. 20 декабря, в день рождения театра, актеры и руководство театра получили большое количество поздравлений, в том числе от ведущих театров России и других стран.