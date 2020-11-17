Культура онлайн: обзор главных мероприятий в Баку

В Баку возобновляется проведение онлайн мероприятий. О главных и лучших — в специальном обзоре #:

Азербайджанский национальный музей ковра проведет серию мероприятий, связанных с десятилетием включения традиционного азербайджанского коврового искусства в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, отмечаемым 16 ноября, и днем рождения выдающегося ученого, автора фундаментального трехтомного произведения «Азербайджанский ковер», Народного художника Лятифа Керимова, отмечаемым сегодня, 17 ноября.

По причине ситуации, сложившейся из-за пандемии COVID-19, мероприятия будут проведены в онлайн-формате.

В рамках празднования на страницах музея в социальных сетях представлен видеоролик, созданный на основе фотографий, сделанных известным фотохудожником, лауреатом многочисленных престижных фотоконкурсов Агдес Багирзаде. Фотоснимки запечатленных с разных ракурсов жемчужин искусства, хранящихся в коллекции Азербайджанского национального музея ковра, сопровождаются произведениями гениальных азербайджанских композиторов – Фикрета Амирова, Кара Караева, Арифа Меликова.

Также в музее состоялась презентация проекта «Некрашеные шерстяные ковры в практике Азербайджанского национального музея ковра», созданного директором музея Ширин Меликовой по собственной инициативе. Виртуальной аудитории были представлены реплики пяти классических ковров, хранящихся в коллекции Азербайджанского национального музея ковра, сотканные в нынешнем году в рамках данного проекта. В декоре этих ковров использованы естественные оттенки натуральной шерсти таких пород овец, как мазех (Нахичевань), ширван (Шемахы), гарадолаг (Агджабеди), бозах (Гянжда-Газах). На выставке будут продемонстрированы также образцы шерсти, использованные при изготовлении ковров, и нити, полученные из этой шерсти.

Сегодня в музее будет представлена вторая часть проекта «Виртуальный тур с известными персонами, в ходе которого зрители смогут ознакомиться с ворсовыми коврами, национальной одеждой, вышивкой, образцами художественного металла и «Карабахской комнатой», демонстрируемыми на втором этаже музейной экспозиции.

Персональными экскурсоводами в этом виртуальном туре станут: солистка Азербайджанского государственного академического музыкального театра, Заслуженная артистка Наргиз Керимова, директор отдела утренних передач Общественного телевидения Кенуль Арифгызы, актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Олег Амирбеков.

В рамках инклюзивных программ музея видеоролик будет сопровождаться сурдопереводом. Автор сценария виртуального тура – директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова, режиссер – Мубариз Нагиев.

Кроме того, в течение всей недели для поклонников Музея ковра в социальных сетях будет создана возможность ознакомиться с закулисной деятельностью музея. В ходе прямой трансляции будут продемонстрированы защита, экспонирование и сохранение древних экспонатов для будущих поколений, фонд, хранилища, процесс восстановления, изготовления новых образцов на основе музейных экспонатов и даже подготовительные работы по перенесению экспонатов в Шушинский филиал. Ткачихи музея, в свою очередь, поделятся секретами ковроткачества.

Специальная программа будет организована для юных зрителей.

Бакинский книжный центр «Baku Book Center» возобновляет полюбившийся публикой проект OxuMalı, в рамках которого известные люди, представители интеллигенции, журналисты делятся с читателями своими литературными предпочтениями, рассказывают о любимых книгах как азербайджанских, так и мировых авторов.

Ближайший выпуск онлайн эфира состоится 18 ноября в 20:00 на странице Baku Book Center в Facebook и Instagram. Гостем станет народный писатель Чингиз Абдуллаев. В книжном центре сообщили, что, начиная с 18 ноября, каждый желающий сможет приобрести книги с подписью Чингиза Абдуллаева.

Проект OxuMalı выходит каждую среду с повтором передачи по пятницам.

Первый инклюзивный театр Азербайджана ƏSA представил своим зрителям новый проект — социальный видеоролик под названием «Карабах – наша общая мечта» с участием Гюнай Мамедовой, Имрана Лалаева и Расула Закиева.

Актеры, снявшиеся в ролике, говорят о своем желании посетить освобожденные от армянской оккупации районы Азербайджана, подчеркивая, что любовь и тоска по Карабаху живет в каждом представителе нашего народа, и хотя наши мечты разные, всех нас объединяет желание поскорей посетить любимый край.

Ролик можно посмотреть здесь:

«Флаг — наша гордость» — под таким названием Объединение фотографов Азербайджана анонсировало новый конкурс. С начала войны наш флаг был в сердцах и в руках каждого гражданина Азербайджана. Для тех, кто воевал, флаг стал вдохновением. Когда мы все радовались нашей победе, наш триколор вселял в нас гордость.

Как сообщил # председатель Объединения Мирнаиб Гасаноглу, на конкурс принимаются фотографии, отражающие радость и чувства, которые флаг дарит людям. Фотографии должны быть в формате JPEG. Каждый фотограф может представить на конкурс не более 3 фотографий. Фотографии, сделанные на мобильный телефон, могут претендовать на победу в разделе «Мобилография». Каждый участник может представить в этом разделе одну фотографию. Фотографии принимаются до 1 декабря по электронной почте [email protected] Прием фотографий осуществляется онлайн, а церемония победителей состоится «вживую». Имена авторов лучших снимков назовут 10 декабря.

Победители фотоконкурса будут награждены дипломами от ветеранов и участников Карабахской войны специальными флагами.