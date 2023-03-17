Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский готов к разговору с председателем КНР Си Цзиньпином. В интервью «Би-би-си» он отметил готовность Киева к переговорам с Пекином, подчеркнув, что по его мнению «Китай не достиг момента … когда он готов вооружить Россию».

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с Зеленским. Как отмечает издание, соответствующая беседа может состояться после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.