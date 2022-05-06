Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телекомпании Sky News, опубликованном 5 мая, заявил, что не верит в эффективность переговорного процесса с Россией, поскольку она избрала военный путь разрешения конфликта.

«Я не ожидаю урегулирования путем переговоров, потому что Россия предпочла войну, а не переговоры. Если вы хотите поговорить, вы не начинаете наступление на Донбасс, привлекая тысячи людей, танки, артиллерию. Если вы предпочитаете переговоры, вы не бомбите «Азовсталь» 24 часа в сутки, вы не уничтожаете крылатыми ракетами инфраструктуру граждан Украины. Я не вижу ни одного показателя того, что Россия серьезно относится к переговорам», – сказал Кулеба.

Министр также ответил на вопрос, готова ли Украина уступить часть своей территории ради прекращения войны.

«Вы должны понимать, что у нас нет другого выхода, кроме как победить в этой войне, потому что на карту поставлено существование украинской идентичности, существование украинской нации, и мы не собираемся сдаваться ни при каких обстоятельствах и отдавать им хотя бы метр нашей земли. Все просто – мы победим», – подчеркнул дипломат. (gordonua.com)