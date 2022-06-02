Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ICTV, что представители НАТО просят у него смягчить риторику в отношении Альянса.

«Мне в последнее время начали поступать сигналы со стороны НАТО, что я должен смягчить позицию. Надо не говорить, что НАТО разочаровало или ничего не сделало. Они объясняют это тем, что создается отрицательный фон для саммита. А потом я смотрю проект финального документа стратегического концепта НАТО, который они планируют принять на этом саммите, и не вижу, какие там есть мощные решения, касающиеся Украины. При том, что именно на нашей земле решается будущее евроатлантической безопасности и безопасности Европы в частности», – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что относится к НАТО с большим уважением, однако призвал Альянс занять на саммите сильную позицию.

По мнению Кулебы, вторая половина июня – начало июля станет «временем четких ответов» для Украины, поскольку на этот период запланированы саммиты ЕС и НАТО, а также саммит в Лугано, где должен быть рассмотрен аналог «плана Маршалла» для послевоенного восстановления Украины. (gordonua.com)