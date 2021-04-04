Кулеба и Боррель обсудили ситуацию в Донбассе

Глава министерства иностранных дел Украины провел переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Об этом украинский дипломат заявил в своем Twitter.

В ходе контакта стороны затронули вопрос обострения ситуации на востоке Украины.

«ЕС с вами», — так глава дипломатии ЕС заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал Кулеба.

Он также добавил, что Боррель намерен пригласить его для участия в заседании Совета министров иностранных дел ЕС, которое пройдет 19 апреля. (gazeta.ru)

| 2021-04-04T23:39:30+04:00 5 апреля 2021, 03:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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