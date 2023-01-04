Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев договорился о новых поставках оборудования для энергосистемы страны, ожидается поставка из 1800 трансформаторов и более семи тысяч генераторов разной мощности. Об этом сообщает украинская газета УНН.

«Удалось договориться о поставках почти 1800 трансформаторов тока и напряжения различной мощности», — указал он.

По информации Кулебы, также ожидается свыше семи тысяч генераторов мощностью до 100 киловатт, более 600 генераторов мощность выше 100 киловатт, а также «сотни наименований» запасных частей для энергооборудования и обогревателей.