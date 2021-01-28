Кто прав «быки» или «медведи»?

Приход Джо Байдена в Белый Дом повысил ожидания у многих. В России ожидают новые санкции, а вот фондовые биржи, ожидают рост в связи с вакцинацией и выходом многих стран из локдауна.

Однако, как отмечают даже независимые эксперты, риски для фондовых бирж еще велики, а с Россией еще не все до конца понятно, чему свидетельствует телефонный разговор Путина с Байденом.

Комментируя для # нынешнее состояние российско-американских отношений, глава ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, сказал, что риск новых американских санкций против России останется высоким, однако эти ограничения могут оказаться более точечными.

«В начале Байден будет решать вопросы, связанные с пандемией коронавируса и политическими разногласиями в США. Его администрации также потребуется время на планирование взаимодействия с Россией. В любом случае я не ожидаю санкций, которые помешают обслуживанию нынешнего госдолга или осуществлению российскими банками транзакций в долларах», — считает аналитик.

Эксперт также добавил, что «фан клуб» Трампа в России сделал очень много, чтобы напугать всех и, прежде всего, самих себя новой администрацией Байдена.

«Вместе с тем, Трамп в плане санкционного давления на Россию переплюнул всех предыдущих американских президентов. Его почему-то некоторые сравнивали с Владимиром Путиным, хотя более правильно было бы сравнить его с Владимиром Жириновским. При Байдене политическая и экономическая линия США, в том числе в отношении России будет более рациональной, логичной, разумной. Россия — часть глобальной экономики, глобальных сырьевых и фондовых рынков», — добавил он.

Разуваев также считает, что на фоне пандемии COVID-19 глобальная экономика — это «хрустальный дом», в котором вряд ли стоит бросаться камнями.

«Наши таргеты на 2021: по индексу РТС (Мосбиржа) составляют 2000 пунктов, по паре доллар/рубль – 65-67 руб. за доллар. Brent – $60-70. Вместе с тем, оптимисты в финансовых компаниях и в МВФ не замечают скрытую угрозу, которая способна обрушить мировые фондовые и сырьевые рынки, в том числе индекс Мосбиржи и российский рубль, и вызвать новую глобальную рецессию. Скрытая угроза – это фондовый рынок США, которому реально угрожает обвал», — подчеркнул он.

На первый взгляд, там также все неплохо, но номинальный ВВП растет, ставки около нуля.

«Это не только дешевые деньги, но и высокие справедливые цены акций в финансовых моделях дисконтированных денежных потоков. И вообще вместо неадекватного Трампа у власти предсказуемый Байден — Обамалайт. P/E (отношение цены акций к чистой прибыли) S&P500 сегодня около 30. Много это или мало? Сам черт этого не знает. Но ситуация внушает тревогу», — полагает он.

Эксперт также добавил, что большая часть роста рынка в последнее время происходит на фоне стремительного роста маржинальных позиций или позиций с «кредитным плечом».

«Стоит рынку затормозить, и позиции с плечом очень быстро сыграют в обратном направлении. Риски обвала на американском рынке акций на самом деле велики. Кто прав “быки” или “медведи” – мы скоро узнаем. Что будет если американский рынок акций рухнет? Рухнут нефть, акции и валюты развивающихся рынков. Уверенность американских потребителей сильно снизится. Это вызовет падение спроса и новую рецессию. В пропасть за собой экономика США утащит весь мир», — резюмировал он.