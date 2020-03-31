Кто друг, кто враг, а кто так…

Это уже становится совсем интересно. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в понедельник приняла в первом чтении законопроект об отдельных вопросах функционирования банковской системы (№2571-д). Это ключевой законопроект для новой программы Международного валютного фонда (наряду с законопроектом о рынке земли). Его поддержали 267 депутатов. Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка.

При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены. Совершенствуется механизм создания «переходного банка», чтобы он мог начать свое функционирование практически мгновенно. Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда. Фонд рекомендовал Украине установить процедурные гарантии справедливого и беспристрастного судебного разбирательства. Без них существует риск того, что кто-нибудь из пострадавших может через суд получить слишком большую компенсацию, которая создаст огромную дыру в государственном бюджете или резервах НБУ.

Законопроект получил название «антиколомойского», так как он существенно усложнит возможные попытки олигарха Игоря Коломойского вернуть себе национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него. И тут не грех вспомнить о том, что именно Коломойский больше всех содействовал победе Владимира Зеленского на президентских выборах. Именно на телеканале Коломойского «1+1» демонстрировался сериал «Слуга народа», заставивший миллионы украинцев поверить, что руководить воюющей страной так же легко, как сниматься в непритязательной «мыльной опере». И именно этот канал использовался как главное пропагандистское орудие олигархов в борьбе с бывшим президентом Петром Порошенко. Более того, вовсю говорилось о критической зависимости Зеленского от Коломойского.

Как видим, ВР приняла закон, который никак не может устраивать Коломойского. То есть, совершенно прогнозируемым выглядит конфликт этого олигарха с президентом Зеленским. Учитывая и без того падающий рейтинг нынешнего главы украинского государства, в том числе и из-за провальных кадровых назначений, а также ввиду его неспособности выполнить предвыборные общения, стоит ждать очень активной и интересной весны. Тем более, что у Коломойского есть свои депутаты в ВР, а также подконтрольные СМИ, блоггеры и так называемые ЛОМы (лидеры общественного мнения). Они вполне могут начать кампанию против президента Украины.

Но тут важно было понимать, что у Зеленского просто не было выбора. Как уже объявила ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, пандемия коронавируса привела к глобальной рецессии. Ранее экономисты инвестбанков Goldman Sachs и Morgan Stanley заявили, что пандемия коронавируса спровоцировала мировую рецессию, они прогнозируют, что в этом году рост мировой экономики замедлится до 1,25% и до 0,9% соответственно. Все это, естественно, не могло не сказаться на состоянии экономики Украины. Ситуация тут аховая.

По состоянию на 27 марта, без двух рабочих дней месяца, в украинский госбюджет собрали 199 млрд. грн. из запланированных 238 млрд. Дефицит госбюджета за первые три месяца вырос до 40 млрд. грн. при граничном показателе за весь год в 96 млрд. То есть, есть риск того, что к концу года дефицит госбюджета более, чем вдвое превысит плановый показатель. При этом Украине в этом году понадобится 492 млрд. грн. только на выплаты по внешним и внутренним долгам. И чтобы выполнить госбюджет 2020-го, Минфину необходимо взять в долг порядка 230 млрд. грн. на внутреннем рынке и еще около 134 млрд. грн. — на внешнем.

Поэтому и объяснимо, что Украина попросила дополнительное финансирование у МВФ, а ВР приняла законы, которые МВФ требовал. Более того, еще до голосования в ВР, президент Зеленский, рассказал о том, кто готов выделить ей сейчас финансовую помощь. По его словам, страна получит от Международного валютного фонда 8 миллиардов долларов в рамках новой трехлетней программы. Кстати, во время встречи крупного бизнеса с президентом Украины, посвященной борьбе с коронавирусом, олигарх Коломойский пожаловался на отсутствие средств из-за заблокированных счетов. Это так, информация к размышлению.

Я же хочу коснуться еще одного важного момента. Говоря о тех, кто готов оказать Украине помощь, Владимир Зеленский назвал Азербайджан. Точная сумма возможной помощи не озвучивается, но муссируются слухи о том, что речь идет о кредите в несколько сот миллионов долларов. «В нынешних условиях, когда мировая экономика погружается в рецессию, когда нет никакой политической и экономической стабильности и предсказуемости, это будет очень своевременный жест. Ведь, есть куда более экономически сильные государства, на словах называющие Украину дружеским государством, но не готовые выделять ей финансовую помощь. Самим, мол, нужно. Да, Азербайджану тоже нужно самому. Наша страна также столкнулась с проблемами, вызванными резким падением мировых цен на нефть и параличом мировой торговли, вызванным распространением каронавируса. Нам тоже нужно переформатировать свою экономику, адаптировать ее к новым условиям, думать о минимизации ущерба для наиболее экономически уязвимых слоев населения. Нам нужно размещать, лечить своих сограждан. При этом, нам нужно держать в уме и то, что продолжается оккупация Арменией 20% территорий Азербайджана и армянская сторона ежедневно осуществляет провокации на передовой. Перечисляю все это для того, чтобы в Украине поняли, в сколь нелегких условиях оказались мы все, в том числе и Азербайджан. Но тем ценнее будет помощь друга! А Азербайджан всегда был, есть и будет другом Украины. Настоящим, проверенным»,- указал в колонке для издания ГОРДОН глава ОДАУ Хикмет Джавадов.

Есть и комментарии украинских политиков. «Хотя переговоры еще не завершены, сам факт того, что Азербайджан, в столь сложный для всех момент, рассматривает возможность предоставления Украине кредита, говорит о более, чем дружественных, теплых, особых отношениях между нашими странами и народами. Я лично никогда не забуду об этом жесте доброй воли. Азербайджанцы для украинцев – не просто друзья. Мы — одна , большая семья»,- заявил # депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Марьян Заболоцкий.

«Новейшая история взаимоотношений между Азербайджаном и Украиной переполнена конкретными фактами, которые доказывали особый характер отношений между нашими странами и народами. Кто-то называет это стратегическим союзом, я же назвал бы это иначе — вековечной дружбой, прошедшей испытание временем. Сейчас мы являемся свидетелями очередного доказательства верности Азербайджана духу отношений с нашей страной. Готовность рассмотреть возможность выделения солидной финансовой помощи Украине в период, когда весь мир закрывается друг от друга, является поступком, о котором уже говорят, и всегда будут помнить в нашей стране»,- указал в комментарии для # секретарь украино-азербайджанской межпарламентской рабочей группы Иван Слободяник.

Добавить к их словам нечего. Остается только наблюдать за развитием внутриполитической ситуации в Украине. Скучать тут явно не придется, даже несмотря на карантин.