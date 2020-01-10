Кто будет штрафовать «незастраховавшихся» — непонятно

Начиная с января 2020 года, в Азербайджане вводится обязательное страхование недвижимости. Согласно действующему законодательству обязательное страхование недвижимости применяется для компенсации любого ущерба, разрушения или повреждения в любой форме, а также пожара и прочих обстоятельств.

Сумма штрафа при отсутствии страховки будет начисляться вновь каждые 20 дней. То есть, при неуплате штрафа или повторном не заключении страхового договора сумма штрафа будет увеличиваться на 30 манатов каждые 20 дней.

Согласно статье 469 Кодекса об административных правонарушениях, за отказ от обязательного страхования физические лица штрафуются на 30 манатов. А юридические лица должны выплатить штраф в сумме 200 манатов.

«Закон об Обязательном страховании» был принят в Азербайджане аж в 2011 году. Так почему же за 10 лет люди не начали страховать свое жилье? И почему об исполнении закона вспомнили сейчас? Есть ли механизм штрафов, кто их будет взимать?

Как сообщили # в Государственной страховой компании штрафование физических лиц, отказавшихся страховать свое недвижимое имущество, должно осуществляться местными органами исполнительной власти. «А штрафование юридических лиц возложено на Министерство по чрезвычайным ситуациям. Но механизма штрафования не существует», — сказали сотрудники Госкомпании.

Эксперт по страхованию, генеральный директор MBA Consulting Нусрет Ибрагимов подтвердил высказывания представителей Государственной страховой компании. «Когда сотрудники МЧС проводят плановые мероприятия, связанные с пожарной безопасностью, они и проверяют наличие страховки. В случае ее отсутствия, взыскивают штрафы с юридических лиц. А физические лица оформляют страховку только в том случае, если обращаются к нотариусу по поводу купли-продажи квартиры. Но системы штрафов, как таковой, нет, данный механизм до сих пор не создан. Поэтому непонятно, как будет осуществляться процесс штрафования», — сказал Нусрет Ибрагимов.

Мы обратились к заместителю главы исполнительной власти Товузского района Нифталы Гасымову с вопросом, были ли в районе случаи, когда штрафовали людей, отказавшихся застраховать свою недвижимость . «А как нам штрафовать людей? У одних деньги есть, у других нет. Да и среди самих страховщиков порядка не было», — сказал заместитель главы исполнительной власти.

А в Министерстве по чрезвычайным ситуациям нам заявили, что штрафование юридических лиц, отказавшихся застраховать свое имущество, было приостановлено еще в 2015 году в связи с введением запрета на проверку субъектов предпринимательства.

Зачем же пугать людей штрафами, если непонятно, кто и каким образом будет их взимать?