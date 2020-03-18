Крым, вода, коронавирус

Украинские власти пошли на беспрецедентные меры с целью ограничения заболеваемости коронавирусом. Президент Владимир Зеленский назвал «мягкотелость и либеральность» «союзниками коронавируса».

Как только появились данные, что в городе Черновцы на западе страны зафиксирован случай заболевания, власти пошли на существенные ограничения свободы передвижения граждан и иностранцев. Проблема заключалась в том, что в Европе работало очень много украинцев и с их возвращением возникли проблемы. Пришлось доставлять на родину туристов из Египта, Израиля, не говоря уже о Китае. Тем не менее, за ними посылали самолеты и оказывали помощь в возвращении в страну. Таких уже нашлось более 50 тыс. человек. Особенно много уехавших из Италии, что вполне понятно.

Хотя число заболевших увеличивалось не очень быстро, ограничительные меры все больше расширялись. В своем видеообращении президент обосновал необходимость принимаемых мер. «Опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизни. Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность — союзники коронавируса. Поэтому мы будем действовать жестко, безотлагательно и, возможно, непопулярно, но ради одного — жизни и здоровья украинцев».

Прекращено пригородное и межрегиональное железнодорожное и автобусное сообщение, закрыты границы и пункты пересечения линии разграничения с неподконтрольной территорией Донбасса. Кстати, там эпидемия распространяется очень быстро. В Киеве и Днепре остановлено метро. В Харькове оно пока работает. Во многих городах закрываются магазины, кроме продовольственных и аптек. По возможности сотрудников переводят на удаленную работу. К тому же они будут с детьми, так как все образовательные учреждения закрыты.

Больницам и госпиталям по всей стране предписано отказаться от проведения плановых операций, проводить только экстренные хирургические вмешательства и подготовить лечебные учреждения к приему больных коронавирусом.

Запрещены любые массовые собрания, в том числе и в религиозных зданиях. В одном месте теперь не может собираться больше десяти человек.

Украинским экспортерам временно запретили вывоз из страны продуктов питания, перечень которых будет утвержден отдельным распоряжением правительства. Это создало проблемы соседней Молдове, так как большая часть круп, консервов, мяса и кондитерских изделий в страну импортировалось из Украины.

Несмотря на отдельные случаи, не наблюдается ажиотажного спроса на продукты питания. Полки магазинов полны, а вот с защитными масками проблемы. Их вывезли в Китай. Народ не унывает, в интернете делятся технологиями изготовления масок из туалетной бумаги, она в магазинах есть. Социальные сети полны анекдотов об эпидемии. Один рассказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Теперь выражение: «Я на вас чихал» означает не пренебрежение, а неприкрытую угрозу.

Зеленский попросил министров начать консультации с Международным валютным фондом, на помощь которого он рассчитывает в условиях падающей из-за экстренных противоэпидемических мер экономики.

Несмотря на то, что все собрания запрещены, Верховная рада продолжит работу. И ей, наряду с проблемами эпидемии, приходится решать водные сложности Крыма. Вернее, отказа от их решения.

До российской аннексии полуострова 85% воды, используемой там, поставлялось из Украины по Северо-Крымскому каналу из Днепра. После оккупации канал перекрыли, и вода по нему не поступает. Постепенно его сооружения и русло разрушаются.

Поначалу крымские оккупационные власти закрытие канала встретили критически. Стали массово бурить скважины и добывать подземную воду. Однако очень скоро выяснились тяжелые экологические последствия таких действий. Водоносные горизонты истощаются и засаливаются. Во многих случаях вода из них пригодна только как техническая. Генеральный директор государственного предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что водоснабжение в Крыму становится проблемным из-за увеличения солености и минерализации воды в скважинах.

Российским властям пришлось признать, что проблема водоснабжения очень серьезна. В июне 2017 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Симферополе заявил, что проблемы с водоснабжением Крыма тормозят развитие полуострова и создают сложности для туризма и сельского хозяйства.

В январе 2020 года представители оккупантов в Крыму заявили, что состояние с водой на полуострове катастрофическое — ее хватит на 90-100 дней.

В феврале с подачи нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля снова развернулась дискуссия о подаче воды в Крым на коммерческой основе. Власти заявили, что таких переговоров не ведут, но им не очень верят. Возможно, что в Москве сознательно допускают утечки, что на переговорах российского представителя Дмитрия Козака и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Минске обсуждался вопрос о возобновлении подачи днепровской воды в Крым.

Однако реакция общества была резко отрицательной. Оппозиция требует использовать вопрос поставок воды в Крым для давления на Россию. В интервью интернет-изданию «Обозреватель» бывший глава Совета министров Автономной Республики Крым (тогда в составе Украины — авт.) Сергей Куницын сказал: «Единственный вопрос по Крыму, относительно которого Россия будет говорить — это вода. А за воду в Крыму они могут подвинуться во многих вопросах, в том числе и по Донбассу. Вода в Крым — это ахиллесова пята для России. Им ее неоткуда взять, кроме как из Днепра. Это серьезный козырь для Украины — один из немногих».

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым (работающий на украинской территории) Антон Кориневич сказал Радио «Свобода», что «Россия — государство-оккупант, которое никто не приглашал в Крым. Она должна полностью обеспечивать потребности гражданского населения во всем, в том числе в воде».

Вообще переговоры Козака и Ермака окружены какой-то завесой секретности. В Украине, в отличие от России, к такой, с позволения сказать, тайной дипломатии не привыкли. К тому же уже известные договоренности вызывают вполне обоснованные подозрения, что Зеленский и его команда готова пойти на существенные уступки Москве.

Вот почему в Верховной раде зарегистрировано постановление о запрете поставки воды в Крым. Его подписали более трех десятков депутатов от фракций «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко и «Голос» певца и композитора Святослава Вакарчука. Последний на днях сложил с себя обязанности председателя партии.

Будет ли принято такое постановление или нет в данный момент не столь важно. В Украине не хотят идти на поводу у оккупанта и облегчать ему жизнь.

С другой стороны, у Зеленского и правительства сложное положение из-за эпидемии и финансовых сложностей. Очень важно для президента продемонстрировать хоть какое-то движение в деле прекращения конфликта на Донбассе. Очевидно, что Москва ставит условия и вода в Крым относится к ним.

Это в стиле Козака. Так он действовал в Молдове, когда добивался включения в нее Приднестровья на конфедеративных основах. Тогда не получилось, но очень похоже, что инструменты остались такими же.

Как ни странно на первый взгляд, но разразившаяся эпидемия существенно изменяет повестку дня на переговорах Козак-Ермак. Украинское общество не настроено на какие-либо уступки России ни по Донбассу, ни по Крыму. И это та красная линия, которую Зеленский не может пересечь.

В городах Крыма воду подают по графику и если в апреле не пойдут дожди, то под вопросом будет курортный сезон. И даже если коронавирус отступит к июню, то проблемы с водой останутся. И даже обострятся.

Уже сейчас крымская оккупационная власть готовит челобитные в Первопрестольную с просьбами о финансовой помощи. Ждут ответа.