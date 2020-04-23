Крутить баранку: экономический кризис может увеличить количество такси

Эпидемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб экономике, и от нее пострадали многие сферы. В числе пострадавших – занимающиеся пассажироперевозками, в частности таксисты.

Спрос на такси сильно упал во всех странах, в которых объявлен карантинный режим. Азербайджан в этом плане не стал исключением. Люди в основном сидят дома или выходят в ближайший супермаркет или аптеку.

Но часть граждан, которым нужно преодолеть дальнее расстояние выбирают именно такси, считая, что шансов заразиться в нем куда меньше, чем в переполненном автобусе.

Председатель НПО «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов заявил #, что так как платежеспособность населения упала, клиентов у такси стало меньше, и в ближайшем будущем их число вряд ли увеличится.

«А вот таксистов в нынешних условиях, по моим прогнозам, может стать больше. Многие потеряли или потеряют работу из-за экономического кризиса, а жить им на что-то надо, вот они и пополнят и без того многочисленную армию таксистов. Если человек лишился работы и не может найти другую, он вероятнее всего подастся в таксисты. Та же история была в период перестройки- от безнадежности в таксисты, челночниками и на стройку шли и учителя, и ученые, и инженеры, и артисты. Эта сфера в нашей стране неконтролируемая, хотя соответствующие структуры уверяют, что это не так», – говорит он.

Эксперт рассказал, что у него был знакомый- кандидат наук, который в 90-ых годах прошлого века подрабатывал таксистом. Так вот, он готовился к этой работе так, как будто ехал в Академию наук — крутил баранку, одетый в костюм и галстук. И, по его словам, клиенты тянулись к нему, у него их было немало. Конечно, на такую работу шли не от хорошей жизни, каждый труд почетен, но в данном случае люди зачастую понижают свой социальный статус, чтобы заработать.

Конкуренция в данной сфере большая, количество такси и так не соответствует потребностям города, а с их увеличением, возможностей нормально заработать станет еще меньше, чем сейчас.

«Такси частично могут перепрофилироваться, приспособиться к меняющимся условиям, и перевозить не людей, а товары, делать доставку на дом из кафе, магазинов, ресторанов. В том числе, бесконтактную. Такая услуга уже получила распространение во многих странах. Но частнику, –считает эксперт,– будет проблемно на этом заработать, так как нужна реклама, логистика, а вот службы такси могут это организовать без труда».

Ранее эта услуга не пользовалась бы популярностью – нашему народу надо увидеть товар, потрогать его, но сейчас многие не могут выходить из дома, а кто-то и боится это делать. Закажут они что-то раз, закажут два, и если услуга их устроит, то они поймут, что это очень удобно, это экономия времени. Тогда и после окончания карантина люди продолжат прибегать к доставке, в том числе посредством такси.

По словам Мамедова пандемия ставит перед людьми новые задачи, и одна из них – особо тщательный подход к дезинфекции транспортных средств, задействованных в пассажироперевозках.

«На сегодняшний день непонятно, по какому принципу давали разрешение на работу той или иной компании, предоставляющей услуги такси. Проверялось ли в каком состоянии такси, каков сервис обслуживания, как проводится дезинфекция. К сожалению, об этом ничего не говорится.

Я всегда подчеркивал, что все такси должны стоять не возле дома водителя, как это сейчас часто происходит, а исключительно в таксопарках. Там их должны мыть, контролировать техническое и санитарное состояние», –говорит он.

Последнее сейчас стало особенно актуальным. Правда, как отмечает эксперт, даже если человек и заразится в такси коронавирусом, доказать это у него не получится. Инкубационный период до 2 недель. Но в любом случае, компании, занимающиеся такси перевозками должны быть заинтересованы в максимальной безопасности пассажиров, ведь делая на это упор, можно будет привлечь больше клиентов.

«Такси была дана рекомендация установить перегородки между водителями и пассажирами, считаю, что это должно быть сделано. В лондонских такси они, кстати, имеются. Состояние такси и таксистов,– подчеркивает Мамедов,– необходимо держать под контролем, и это должна быть не разовая, а постоянная и комплексная работа. В противном случае, она не приведет к желаемым результатам».

Конечно, возле каждого такси контролера не поставишь, чтобы отслеживать, дезинфицируется ли салон после очередного пассажира или нет, но директива соблюдать четкие правила должна быть. Например, в США, по словам эксперта, если таксистам скажут дезинфицировать салон, они это будут делать. И не потому что они такие сознательные, а потому что любой пассажир может оказаться проверяющим и выписать им огромный штраф или лишить лицензии. Да и обычный гражданин, увидев, что что-то делается не так или не делается вообще, обратится с жалобой в соответствующую структуру. У нас же люди возмущаются про себя, но редко когда жалуются на водителя. В нашей стране таксисты не боятся нарушать предписанные правила, констатирует Мамедов.

Вообще, за нарушения должен отвечать не столько таксист, сколько компания, на которую он работает. Тогда в интересах руководства будет следить за неукоснительным соблюдением норм и правил.

Эксперт считает, что в целом в работе такси ничего особо не изменится – ни цены не упадут, ни сервис не улучшится.