Кровавая вендетта по-армянски: самосуд над пациентами в больнице

После убийства двух человек в результате перестрелки в Гаваре ситуация в городе резко накалилась.

Как передает «Новости Армении», родственники одного из убитых, следователя военной полиции, пришли в местную больницу и перерезали горло раненым в перестрелке. По данным, последние были братьями по имени Армен и Хачик. Сообщается, что оба скончались.

Для следственной группе, которая работает на месте происшествия, из Еревана выехала рабочая группа. Для управления ситуацией, вышедшей из-под контроля, в Гавар отправился глава полиции Арман Саркисян.

Сообщается, что ситуация в больнице накалилась настолько, что следователи не могут туда попасть.

Есть информация, что одного раненого в результате перестрелки оперируют, другого в тяжелом состоянии в настоящее время везут в Ереван.

Позднее стали известны некоторые подробности. После перестрелки, в ходе которой погибли два человека, двое были доставлены в Ереван, двое других сбежали с места происшествия и по дороге попали в ДТП, их доставили в больницу Гавара, где позже они стали жертвой вендетты.

По данным другого издания, группа граждан с железным прутьями ворвались в больницу, где дежурят полицейские. Они начали крушить имущество больницы, после чего, прорвавшись сквозь полицейский кордон, добрались до палаты, где лежали раненые, перерезали им горло. Совершив убийства, они ушли.

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Два человека погибли и четверо получили ранения в результате перестрелки в городе Гавар Гегаркуникской области Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, полиция получила сигнал о том, что в городе Гавар 28 апреля прозвучали выстрелы.

По сведениям сайта, один из погибших — следователь военной полиции.