Актер и шоумен Крис Рок впервые описал свои ощущения от пощечины, которую на церемонии вручения премии «Оскар» в 2022 году ему дал его коллега Уилл Смит. Рока, который рассказал об инциденте в своем новом стендапе для стриминговой платформы Netflix, цитирует The Sun.

По словам 58-летнего Рока, его часто спрашивают, был ли удар болезненным. «Черт побери, да, было больно. Он был Мохаммедом Али! Я играл Пуки!» — сказал он, имея в виду свою небольшую роль наркомана и роль Смита в фильме «Али» 2001 года. «Даже в мультиках я зебра, а он — чертова акула», — продолжил шутки о ролях Крис Рок.

Кроме того, Рок сделал отсылку к музыке Смита, которая якобы зазвучала у него в ушах после удара. «Меня ударили так сильно, что в ушах зазвенела Summertime», — говорит он в юмористическом шоу.

Уилл Смит на церемонии вручения «Оскара» 27 марта вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока из-за шутки комика об «очень короткой прическе» супруги Смита: Джада Пинкетт-Смит страдает аутоиммунным заболеванием, и у нее выпадают волосы.

После Уилл Смит назвал «ужасной ночью» эту церемонию вручения «Оскара» и добавил, что «потерялся» во время инцидента. (gazeta.ru)