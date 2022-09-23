Федеральная резервная служба США приняла решение о повышении ставки на 75 процентных пунктов, понизив прогноз экономического роста с 1,7 до 0,2 процентов. Как видно, американский регулятор играет ва-банк, жертвуя своей экономикой для стабилизации цен и приближая риски дефолта – возможности платить по беспрецедентному госдолгу.

Но жертвы здесь вряд ли помогут. Несмотря на возросшую до 3-3,25 процентов ставку, прогноз по инфляции ухудшился. С 5,2% в год он увеличен до 5,4%. Ухудшился и прогноз по безработице — с 3,7% до 3,8%. В сложившихся условиях ФРС намерена и дальше повышать ставку. По оценке экспертов, к концу года она может повысится до 4,25-4,5%.

На этом фоне доллар вырос до нового максимума за два десятилетия, а евро упал до 20-летнего минимума. Японская иена торгуется по самому низкому курсу за 25 лет, а британский фунт стерлингов стерлингов достиг самого низкого уровня с 1985 года. Американский доллар торгуется по самому высокому обменному курсу за последние 24 года.

По словам экономиста Вугара Байрамова, решение ФРС о повышении ставок продолжает сотрясать фондовые рынки: «Хотя обменный курс, используемый в качестве антиинфляционного инструмента, увеличивает стоимость американской валюты, Соединенные Штаты еще не смогли оптимизировать процессы ценового роста. В США годовая инфляция выросла до 8,3 процента, что является худшим показателем за последние 40 лет», — заметил он.

На этом фоне азербайджанский манат, привязанный к курсу доллара, укрепился к евро и лире, но подешевел к рублю. Несмотря на резкое, почти двукратное падение из-за объявленной в России 21 сентября частичной мобилизации, российская валюта проявила чудеса стойкости, не только вернувшись к уровням 20 сентября, но укрепившись еще на 2,54 процента по отношению к доллару.

К вопросу о влиянии крепкого доллара на позиции нашей валюты. По словам Байрамова, на обменном курсе маната сказываются валютные поступления в страну. Главным же образом, речь о количестве долларов, реализуемых по линии Государственного нефтяного фонда.

«Количество реализуемой Госнефтефондом валюты представляет огромную важность для удовлетворения спроса на доллары и, как следствие, формирования курса маната к американской валюте. Другой немаловажный фактор – изменения в курсе национальных валют наших внешнеторговых партнеров. Поскольку Азербайджан не перешел на режим плавающего обменного курса, положение маната напрямую зависит от Центрального банка, и регулятор сохраняет возможность полного вмешательства в этот процесс. Поэтому позиция ЦБА — решающая», — сказал в беседе с # эксперт.

Прямого влияния на манат ставка американского Центробанка не окажет. К тому же крепкий доллар – безусловный плюс для нашей страны, получающей львиную долю экспортной выручки в американской валюте. Однако это палка о двух концах. Вполне возможно опосредованное воздействие высокой ключевой ставки ФРС на курс маната через понижение мировых цен на главный экспортный ресурс Азербайджана — нефть. Ведь как правило, крепкий доллар приводит к подорожанию денег и сокращению кредитования по линии банков, уменьшая таким образом финансовые потоки в нефтяные фьючерсы. Падение спроса на мировом рынке нефти приводит к удешевлению барреля, а это обстоятельство ключевое для формирования курса нашей валюты.

Но сказать что-либо конкретное по этому поводу пока еще сложно. Цены на нефть подвержены сегодня полярным тенденциям. Иные факторы играют на рост стоимости барреля, а другие норовят опрокинуть ее до минимумов. В целом же достигается относительный баланс – котировки хоть и падают, но не сильно. Дальнейшая судьба нефтяных цен зависит от ситуации на мировых рынках, а она на данный момент неоднозначна. В стройном ряду обстоятельств, играющих на удешевление нефти, лидируют ожидания очередной мировой рецессии, особенно депрессии в странах Старого Света.

Кроме того, к ценовому спаду приводит расширение экономических ограничений из-за ковида в Китае, что затрудняет достижение ожидаемого роста второй экономики мира, а также ожидания реанимации ядерной сделки Ирана с последующим возобновлением его нефтяного экспорта. В целом же такие процессы, как глобальная стагнация и рост добычи не сулят нефтяному рынку высоких цен. Однако эксперты ожидают повышения стоимости нефти в случае дальнейшего давления на Россию. Стремление стран «Большой семерки» установить потолок цен на российский нефтяной экспорт может обернуться резким сокращением поставок нефти из РФ и привести к новой волне подорожания, уверены в экспертных кругах.

Словом, получается замкнутый круг, ведь дорогое энергосырье выступает маховиком высокой инфляции, с которой борются США, повышая ключевую ставку. Однако использовать этот инструмент дальше становится невозможно.

«Если ФРС поднимет ставку до 10%, то лишь на покрытие процентов по нынешнему долгу правительства потребуется более 3 трлн долларов ежегодно. Это существенно больше всех доходов казны. Занимать же будет нельзя. Если ставка составит 5%, то почти все доходы бюджета надо будет отдать на обслуживание долга. Снова занимать будет невозможно. Но дефолта можно будет поначалу избегнуть ценой жуткой экономии, сократив в разы все госрасходы», — считает российский экономист Василий Колташов.

По словам аналитика, это уже тупик, а предел антиинфляционной кампании определяют угрозы невозможности платить по госдолгу: «Дефолта государства финансовые элиты США боятся и на него идти не хотят, — объяснил Колташов. — Но, уклонившись от него, США приблизят новую волну повышения товарных цен — внутренних и мировых».