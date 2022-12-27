Кремль уволил генерал-полковника Федеральной службы безопасности Эдуарда Черновольцева, курировавшего разработку ядов, в частности для устранения оппозиционных российских политиков и либералов.

Как сообщает «The Insider«, Черновольцев курировал НИИ-2 ФСБ, где в тайной лаборатории разрабатывают всяческие яды. Сотрудники института принимали участие в отравлении оппозиционера Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы.

Официально Черновольцева отправили на пенсию по достижении пенсионного возраста.

Источники издания в ФСБ сообщают, что Черновольцев ушел в отставку, так как в Кремле были крайне недовольны утечками информационных баз данных.

«Еще два года назад Эдуард Владимирович клятвенно заверил руководство страны, что перекроет все каналы утечек. Но в нашей дырявой системе это практически невыполнимо», — сказал источник.

Другой источник в ФСБ сообщил, что Черновольцев длительное время жил в Киеве и не поддержал войну. По словам собеседника, генерал «очень сожалел о начале военной операции в Украине и в компании своих друзей неоднократно говорил, что все зашло слишком далеко».