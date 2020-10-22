Кремль рассказал при каких условиях Турция может быть привлечена к переговорам по Карабаху

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что привлечь Турцию к урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе возможно только с обоюдного согласия Баку и Еревана, передает «Газеты.Ru».

«Это целиком и полностью зависит от политической воли на то участников конфликта: Азербайджана и Армении. Участвовать в форматах, быть неким посредником возможно только с согласия двух сторон», — сказал Песков.

Он отметил, что достигнутые ранее договоренности о прекращении огня в Карабахе пока не соблюдаются ни Ереваном, ни Баку.