Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге поделился с журналистами официальной стенограммной переговоров российского лидера Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана о том, что глава государства якобы сказал французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что он не может поддержать признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Это такие рассуждения на свободную тему, которые не помогают, а скорее вредят. Мы с большим уважением относимся к министру иностранных дел Франции. В данном случае подобные заявления раскрывают суть и содержание закрытых доверительных переговоров глав государств», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва никогда не раскрывает содержание переговоров лидеров государств, в данном случае президентов РФ и Франции. По его словам, слова Путина к Макрону, некоторые важные нюансы, были искажены.

«Я попрошу коллег, чтобы они запись встречи принесли, я зачитаю вам дословно, что там было, чтобы мы понимали, как важно не искажать нюансы», — резюмировал пресс-секретарь.

После этого Песков обнародовал стенограмму переговоров Путина и Макрона. Французский президент отметил, что его беспокоит возможность признать независимость украинских «сепаратистов» — самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Так им образом, он прокомментировал соответствующее предложение Госдумы. Макрон спросил Путина, желает ли он признать подобный закон, и можно ли повременить с этим.

По словам Пескова, Путин тогда ответил, что никакого законопроекта нет, это всего лишь инициатива.

«Это инициатива компартии, коммунистической партии Российской Федерации. Это их инициатива. И она основной правящей партией, «Единой Россией», не поддержана. Но инициатива такая есть», — сказал российский президент.

Песков отметил, что был задан вопрос непосредственно об инициативе, а не об законопроекте, которую Путин пока не поддерживал. (gazeta.ru)