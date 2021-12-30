Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден хорошо подготовились к телефонному разговору. Слова Ушакова приводит ТАСС.

По его словам, разговор получился серьезным, хотя лидеры поздравили друг друга с новогодними праздниками и пожелали успехов российскому и американскому народам.

«Но особо хотелось подчеркнуть, что это не был какой-то чисто предновогодний разговор, какие-то святочные посиделки», — отметил Ушаков. Он добавил, что ровно за сутки до Нового года имело место по-настоящему важное событие, в котором свои роли сыграли оба президента.

По словам помощника главы РФ, во время телефонного разговора президент США Джо Байден заверил президента России Владимира Путина, что ударных наступательных вооружений США на Украине не будет.

«Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, — президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения», — сказал Ушаков.

Путин назвал это ключевым моментом, который как раз включен в российские документы по гарантиям безопасности в Европе, отметил помощник.