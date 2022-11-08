Администрация президента России и Министерство обороны не поддержали инициативу сенаторов и депутатов увеличить срок военной службы до двух лет. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Совете Федерации и военном ведомстве.

Российские власти считают, что упор необходимо делать не на количественной, а на качественной подготовке военных, и более долгое пребывание в армии этому не поспособствует.

В Совете Федерации разъяснили, что в процессе принятия данного решения в Кремле учитывали позицию выступивших против парламентариев.

Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет предложил увеличить срок службы в армии до двух лет. По его мнению, это поможет более качественно подготавливать военнослужащих. В Кремле подчеркнули, что главным в этом вопросе будет мнение Минобороны.