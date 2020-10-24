Кредиты шехидов и лиц, пострадавших в результате вражеской провокации, будут полностью погашены

Потребительские кредиты шехидов и гражданских лиц, пострадавших в результате вражеской провокации, будут полностью погашены. Об этом заявили в Ассоциации банков Азербайджана.

Согласно сообщению, для поддержки военнослужащих и граждан, пострадавших в результате армянской провокации, по рекомендации Центрального банка Азербайджана, банки, являющиеся членами Ассоциации, единогласно приняли нижеследующие решения:

1. Потребительские кредиты военнослужащих-шехидов, погибших в боях за освобождение захваченных земель, начисленные на них проценты и другие платежи будут полностью погашены.

2. В полном объеме будут погашены потребительские кредиты, начисленные им проценты и другие выплаты гражданских лиц, погибших в результате вражеской провокации.

3. Полностью приостановить с 27 сентября 2020 года начисление процентов и других платежей по кредитным обязательствам раненых в ходе военных операций военнослужащих.

4. Семьям сотрудников банка, ставших шехидами в боях за освобождение наших земель, выплатить пособие в годовом размере заработной платы погибшего.

5. Сотрудникам банка, раненым в боях за освобождение наших земель, выплатить единовременную материальную помощь в размере трехмесячной заработной платы.