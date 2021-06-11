Бывший помощник президента России Владислав Сурков, говоря о том, что Украину можно вернуть только силой, выдает желаемое за действительное. Об этом заявил президент Украины Леонид Кравчук, передает ОСН ТВ.

«Я думаю, что Сурков сознательно перекручивает факты. Если брать ситуацию в мире год назад и сегодняшнюю ситуацию, то мы увидим, что она кардинально поменялась не в пользу России», — сказал он.

Кравчук отметил, что влияние России на постсоветском пространстве снижается. Одновременно с этим Украина наращивает политическую мощь и реформирует армию. Также он напомнил, что американские войска приводятся в боевую готовность, как только российские военные приближаются к границам.

«Таким образом, у меня вопрос: какие основания у господина Суркова говорить, что ситуация улучшилась, и что Россия готова военной, экономической или политической силой взять Украину», — заключил политик.