Кравчук: Киев не стягивает в Донбасс дополнительные силы

Киев не стягивает к линии соприкосновения в Донбассе дополнительные силы. С таким утверждением выступил в понедельник глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

«Не направляются войска. Ну какие дополнительные войска? Есть передвижение войск, есть ротация войск, но каких-то дополнительных соединений Украина в Донбасс не направляет», — утверждал он в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Кравчука, Киев не собирается нападать на Донбасс. «Украина не нападает, не нападала и никогда не будет нападать на мирное население», — утверждал он.

В понедельник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Киев наращивает силы у линии соприкосновения.