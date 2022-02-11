Защитник «Вест Хэма» Курт Зума не будет вызван в сборную Франции на мартовские матчи, сообщает ESPN.

Причина – скандальное видео, на котором футболист жестоко обращается со своей кошкой.

Утверждается, что главный тренер французов Дидье Дешам был разочарован и возмущен видео, из-за чего не вызовет Зума на матчи с ЮАР и Кот-д’Ивуаром.

Зума провел 11 матчей за сборную Франции, в последний раз он вызывался в национальную команду в ноябре 2021-го.

Кроме этого «Вест Хэм» оштрафовал француза на «максимально возможную сумму» – 250 тысяч фунтов. Все деньги пойдут в благотворительные фонды помощи животным.

Курт сам лишился спонсора – adidas. Соглашение расторгли в одностороннем порядке – а немецкая компания выпустила официальное заявление: «Мы завершили наше расследование и можем подтвердить, что Курт Зума больше не является спортсменом, работающим по контракту с adidas».

У Курта отобрали и самих кошек: Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными будет само опекать питомцев до полноценного завершения расследования. Кошки уже побывали у ветеринара – пока не выявлено никак проблем со здоровьем.

Во вторник в сеть попало видео, на котором Курт Зума жестоко обращается со своей кошкой.

Его снял брат француза Йоан. После этого выложил его в Snapchat: Зума бросает животное на пол и бьет ногой. На других кадрах Курт швыряет в кошку пару своих дизайнерских туфель и бьет по морде. (sports.ru)