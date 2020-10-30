Коронавирус закрыл дорогу в Москву для Роберта Кочаряна

Бывший президент Армении Роберт Кочарян заразился коронавирусом.

Как передает Report, об этом в четверг сообщила канцелярия бывшего лидера Армении.

Результат теста экс-президента оказался положительным.

Кочарян сдал обязательный тест на COVID-19 для въезда в Россию, куда он собирался поехать для встречи с российской элитой для обсуждения карабахского вопроса. Однако выезд из страны был для него закрыт по известной причине.

Как сообщила ранее пресс-секретарь армянского премьер-министра Никола Пашиняна Мане Геворкян, глава правительства предоставил мандат двум бывшим экс-президентам Армении Левону Тер-Петросяну и Роберту Кочаряну для ведения переговоров с российской политической элитой о дальнейшей судьбе Нагорной части Карабаха.