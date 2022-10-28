В Азербайджане выявлено еще 49 случаев заражения коронавирусом, 40 человек вылечились, 1 человек умер.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 823 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 812 889 человек вылечились, 9 943 скончались, число активных больных – 317.

За прошедшие сутки проведено 1 766 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 315 522 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 583 человека.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 172, вторую дозу получили 76 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 288, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 47 человек.