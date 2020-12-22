Коронавирус в Великобритании побил рекорд

В Великобритании за сутки выявили 36,8 тысячи случаев коронавируса, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом сообщил минздрав страны, передает РИА Новости.

Днем ранее в стране выявили 33,3 тысячи случаев. Предыдущий антирекорд был установлен 20 декабря — 35,9 тысячи.

Всего в королевстве заразились больше двух миллионов, скончались 68 тысяч человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 77 млн заболевших, 54 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 2,9 млн человек с COVID-19.