Коронавирус в Турции: выздоровели еще 8 108 человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 97 человека, общее число жертв заболевания достигло 27 284.

Об этом, как передает Анадолу, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 572 190, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 7 763 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 108 человек, общее число выздоровевших достигло 2 461 204.