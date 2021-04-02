Коронавирус в Турции третий день обновляет рекорд

Суточный прирост случаев коронавируса в Турции третий день подряд обновляет рекорд с начала пандемии, он составил в пятницу 42 308, свидетельствуют данные минздрава республики, сообщает Анадолу.

По данным ведомства, в среду и четверг суточный прирост заражений COVID-19 в стране также был рекордным с начала пандемии. Как заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в большинстве турецких провинций вновь вводится комендантский час по выходным дням — с 21.00 пятницы до 5.00.

«Сегодня выявлено 42 308 новых случаев COVID-19, 1471 больной госпитализирован. Умерли 179 больных, с начала пандемии — 31 892. В тяжелом состоянии находятся 2182 больных», — говорится в сообщении ведомства.

В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 16 миллионов человек, при этом около 7 миллионов получили обе дозы вакцины.