Коронавирус в Турции: 11 479 новых случаев

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 186 человек, общее число жертв заболевания достигло 22 450.

Об этом, как передает Анадолу, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 307 581, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 11 479 теста.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 9 894 человек, общее число выздоровевших достигло 2 182 145.