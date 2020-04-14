Коронавирус в штате Нью-Йорк достиг пика

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что ситуация с распространением нового типа коронавируса COVID-19 в штате достигла своего пика. Об этом сообщает CNBC.

Он отметил, что при этом среднее число госпитализируемых в штате граждан немного снизилось. Губернатор подчеркнул, что число пациентов, которые поступают в больницы, велико.

По его словам, 64% госпитализированных — из города Нью-Йорк, еще 22% — из Лонг-Айленда.

«Предполагаю, что мы достигли пика распространения коронавируса», — добавил Куомо. (Газета.Ру)