Коронавирус в мире: еще 763 тыс. заражений

В мире за сутки выявили 763 тысячи заражений коронавирусом, общее число случаев увеличилось до 148,32 миллиона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.

За прошедшие 24 часа также скончались 12 тысяч пациентов, за все время — 3,1 миллиона.

Почти половина выявленных заражений приходятся на Юго-Восточную Азию. Далее следуют Европа (181 тысяча) и Северная и Южная Америка (134 тысячи).

На первом месте по распространению коронавируса находятся США (31,7 миллиона). Далее идут Индия (17, 9 миллиона), Бразилия (14,3 миллиона), Франция (5,4 миллиона) и Россия (4,7 миллиона).