Коронавирус в мире: еще 643 тыс. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 159,31 млн, увеличившись за сутки более чем на 643 тыс. Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 11,7 тыс., превысив 3,31 млн, передает ТАСС.

По состоянию на 20:00 (GMT+4) 12 мая в ВОЗ поступила информация о 159 319 384 инфицированных и 3 311 780 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 643 091, летальных исходов — на 11 726.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более 57% случаев заражения за минувшие 24 часа пришлось на регион Юго-Восточной Азии (370 198), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте — Европа (106 5190), на третьем — Северная и Южная Америка (105 311).

Больше всего случаев инфицирования, согласно сведениям, поступившим в ВОЗ, зарегистрировано в США — 32 424 637. Далее следуют Индия (23 340 938), Бразилия (15 209 990), Франция (5 706 758), Турция (5 059 433), Россия (4 896 842), Великобритания (4 439 695), Италия (4 123 230), Испания (3 586 333), Германия (3 548 285), Аргентина (3 165 121) и Колумбия (3 015 301). Летальных исходов больше всего в США — 576 814, вторую строчку занимает Бразилия (423 229), третью — Индия (254 197). Далее следуют Мексика (219 089), Великобритания (127 629), Италия (123 282), Россия (113 976), Франция (106 151), Германия (85 380), Испания (79 100), Колумбия (78 342) и Иран (75 568).