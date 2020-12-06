Коронавирус в мире: еще 605 тыс. случаев

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 65,87 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 605 тыс., передает ТАСС.

Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 10 тыс., превысив 1,52 млн.

По состоянию на 6 декабря в ВОЗ поступили сведения о 65 870 030 инфицированных и 1 523 583 умерших. Число заразившихся возросло на 605 211, умерших — на 10 264.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.