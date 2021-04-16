Коронавирус в мире: более 804 тыс. новых случаев

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 138,68 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 804 тыс. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 12,9 тыс., превысив 2,97 млн, передает ТАСС.

По состоянию на 17:46 (GMT+4)16 апреля в ВОЗ поступили сведения о 138 688 383 инфицированных и 2 978 935 умерших. Число заразившихся увеличилось на 804 807, умерших — на 12 955. Второй день подряд число новых случаев инфицирования превышает 800 тыс. В четверг ВОЗ сообщила о 805 444 таких случаях, зарегистрированных в течение 24 часов.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Более 31% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Европу (254 068), на втором месте — Северная и Южная Америка (234 282), на третьем — Юго-Восточная Азия (230 151).