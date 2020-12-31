Коронавирус в мире: более 692 тысяч случаев за сутки

За последние сутки обнаружено более 692 тыс. человек с COVID-19, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что число летальных исходов выросло более чем на 13,9 тыс., превысив 1,79 млн.

31 декабря в ВОЗ поступили сведения о 81 475 053 инфицированных и 1 798 050 умерших. Число заразившихся возросло на 692 018, умерших — на 13 941.

По данным ВОЗ, больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 19 346 790. Далее следуют Индия (10 266 674), Бразилия (7 563 551), Россия (3 159 297), Франция (2 556 708), Великобритания (2 432 892), Италия (2 083 689), Испания (1 893 502), Германия (1 719 737), Колумбия (1 614 822), Аргентина (1 602 163) и Мексика (1 401 529).