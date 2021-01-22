Коронавирус в мире: более 610 тыс. новых случаев

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 95,61 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 610 тыс. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 14,5 тыс., превысив 2,06 млн, передает ТАСС.

По состоянию на 19:29 мск 21 января в ВОЗ поступили сведения о 95 612 831 инфицированном и 2 066 176 умерших. Число заразившихся увеличилось на 610 413, умерших — на 14 569.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 47% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (288 761), на втором месте — регион Европы (230 895), на третьем — Юго-Восточная Азия (30 237).