Коронавирус в мире: более 575 тыс. новых случаев

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 124,5 млн, увеличившись за сутки более чем на 575 тыс., что является самым высоким показателем суточного роста заболеваемости с 24 января. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 10,4 тыс., превысив 2,73 млн., передает ТАСС.

В ВОЗ поступили сведения о 124 535 520 инфицированных и 2 738 876 умерших. Число заразившихся увеличилось на 575 191, умерших — на 10 421.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 44% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Европу (256 686), на втором месте — Северная и Южная Америка (191 246), на третьем — Юго-Восточная Азия (62 949).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 29 653 604. Далее следуют Бразилия (12 130 019), Индия (11 787 534), Россия (4 492 692), Великобритания (4 312 912), Франция (4 306 105), Италия (3 440 862), Испания (3 241 345), Турция (3 091 282), Германия (2 713 180), Колумбия (2 347 224) и Аргентина (2 261 577).