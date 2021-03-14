Коронавирус в мире: более 492 тыс. новых случаев

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 118,75 млн, увеличившись за сутки более чем на 492 тыс.

Как передает ТАСС, согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 9,6 тыс., превысив 2,63 млн.

По состоянию на 17:10 по Баку 13 марта в ВОЗ поступили сведения о 118 754 336 инфицированных и 2 634 370 умерших. Число заразившихся увеличилось на 492 351, умерших — на 9 689.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 41% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Европу (204 889), на втором месте — Северная и Южная Америка (188 005), на третьем — Восточное Средиземноморье (51 286).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 29 000 561. Далее следуют Индия (11 333 728), Бразилия (11 277 717), Россия (4 380 525), Великобритания (4 248 290), Франция (3 946 733), Испания (3 183 704), Италия (3 175 807), Турция (2 850 930), Германия (2 558 455), Колумбия (2 290 539) и Аргентина (2 185 747).