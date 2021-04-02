Коронавирус в мире: 659 917 новых случаев

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 129,21 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 659 тыс., что является самым высоким показателем суточного роста заболеваемости с 17 января. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 11,6 тыс., превысив 2,82 млн.

В ВОЗ поступили сведения о 129 215 179 инфицированных и 2 820 098 умерших. Число заразившихся увеличилось на 659 917, умерших — на 11 626.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 30 159 557. Далее следуют Бразилия (12 748 747), Индия (12 303 131), Франция (4 620 357), Россия (4 563 056), Великобритания (4 350 270), Италия (3 607 083), Турция (3 357 988), Испания (3 274 150), Германия (2 855 061), Колумбия (2 406 377) и Польша (2 387 511).