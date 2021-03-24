Коронавирус в мире: 461 тыс. новых случаев

В мире за сутки подтвердились 461 тысяча заражений коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.

Также за прошедшие 24 часа скончались 8,3 тысячи пациентов. Таким образом, с начала пандемии заразились 123,9 миллиона, умерли 2,72 миллиона человек.

44% новых случаев были подтверждены в Европе (207 424). Далее следуют Северная и Южная Америка (144 962) и Юго-Восточная Азия (56 811).

Больше всего коронавирус распространен в США (29 592 831), Бразилии (12 047 526), Индии (11 734 058), России (4 483 471) и Великобритании (4 307 308).