Коронавирус в мире: 384 448 новых случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 109,99 млн, увеличившись за сутки более чем на 384 тыс. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 10,4 тыс., превысив 2,43 млн.

По состоянию на 19:18 бакинского времени 19 февраля в ВОЗ поступили сведения о 109 997 288 инфицированных и 2 435 145 умерших. Число заразившихся увеличилось на 384 448, умерших — на 10 471.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 43% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (168 729), на втором месте — регион Европы (148 890), на третьем — Восточное Средиземноморье (26 863).